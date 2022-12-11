Грилиш: «Действительно думал, что это наш год»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Абсолютно опустошен вылетом, словами не описать, так как я действительно думал, что это наш год. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой команды, и для меня было честью быть с этом составом игроков и персонала в течение последних четырех недель.

Нас всех объединяет невероятная связь, и мы с нетерпением ждем будущего, потому что хотим творить историю для всех вас дома. Спасибо каждому болельщику сборной Англии за вашу поддержку в течение последних четырех недель», — написал Грилиш в соцсетях.

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре англичане потерпели поражение от сборной Франции (1:2) и покидают турнир.