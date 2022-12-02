Джердан Шакири повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири стал автором гола в матче группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.

Шакири забивал на каждом из последних трех чемпионатов мира, кроме Шакири это удалось только Лео Месси и Криштиану Роналду.

Шакири стал первым швейцарцем в истории, забившим на трех разных чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022).