Джеймс Мэддисон пропустил очередную тренировку сборной Англии из-за травмы колена

22 ноября, 19:52
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон не присутствовал на очередной тренировке сборной Англии, сообщает Football 365.
По информации источника, 25-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил за неделю до начала чемпионата мира в Катаре в матче 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0).
Ранее Мэддисон пропустил матч 1-го тура чемпионата мира-2022 против Ирана, завершившийся победой национальной команды Англии (6:2).
Англичане, набрав 3 очка в первой встрече, лидируют в турнирной таблице группы В. 25 ноября сборная Англии сыграет с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
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