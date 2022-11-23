Джон Хердман стал первым тренером в истории, который работал на мужском и на женском чемпионате мира

23 ноября, 22:34
Главный тренер сборной Канады Джон Хердман — первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира.
До мужской сборной Канады он был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).
23 ноября мужская сборная Канады проводит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре против Бельгии.
Также в этой группе выступают сборные Хорватии и Марокко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования