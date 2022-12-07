Невеста Роналду: «Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут»

Джорджина Родригес, супруга форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала итоги матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернандо Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще одну ночь», — написала Джорджина в соцсетях.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.