Джоуи Бартон призвал уволить Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии

Английский тренер Джоуи Бартон считает, что Гарета Саутгейта следует уволить с поста главного тренера сборной Англии после вылета команды с ЧМ-2022.

«Не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку. Мы могли и должны были выиграть два чемпионата мира и домашний чемпионат Европы. Перестаньте вознаграждать неудачу. Пришло время нанять кого-то, кто может победить», — написал Бартон в своих социальных сетях.

Англичане в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре уступили команде Франции со счетом 1:2.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Его действующий контракт с национальной командой страны рассчитан до 2024 года.