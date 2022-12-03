Эден Азар может покинуть сборную Бельгии

Капитан сборной Бельгии Эден Азар намерен завершить карьеру в национальной команде, сообщает Marca.

По данным источника, футболист пока думает над решением покинуть сборную. Он обсуждает этот вопрос с людьми, которым он доверяет.

Азар задумался об уходе из сборной из-за того, что Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. Также на позицию 31-летнего игрока влияет его возраст.

Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей.