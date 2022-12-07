Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года. Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», — написал Азар в соцсети.

31-летний игрок провел в составе национальной команды 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач. Его дебют состоялся в ноябре 2008 года.

Он занимает 4-е место по количеству матчей и 2-е место по голам в истории сборной Бельгии.

С национальной командой Азар становился бронзовым призером ЧМ-2018 в России.

На ЧМ-2022 в Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы, заняв третье место после Хорватии и Марокко.