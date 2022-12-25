Одемвингие назвал невероятно интересным финал ЧМ в Катаре: «Я очень рад за Месси!»

Бывший нападающий «Локомотива», ряда клубов АПЛ и сборной Нигерии Питер Одемвингие поделился с «СЭ» впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Всей семьей смотрели финал чемпионата мира в Катаре. Как мне показалось, игра была невероятно интересной. Я очень рад за Месси и за всю Аргентину!», — сказал Одемвинге «СЭ».

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он признан лучшим футболистом ЧМ-2022.