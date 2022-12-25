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Сегодня, 12:56

Одемвингие назвал невероятно интересным финал ЧМ в Катаре: «Я очень рад за Месси!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», ряда клубов АПЛ и сборной Нигерии Питер Одемвингие поделился с «СЭ» впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Всей семьей смотрели финал чемпионата мира в Катаре. Как мне показалось, игра была невероятно интересной. Я очень рад за Месси и за всю Аргентину!», — сказал Одемвинге «СЭ».

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Питер Одемвингие
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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