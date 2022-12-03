Диего Форлан: «Считаю Францию лучшей командой ЧМ-2022. Она немного сильнее Бразилии»

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан назвал Францию фаворитом чемпионата мира-2022.

«Я считаю сборную Франции лучшей командой. Она даже немного сильнее Бразилии. Мне нравится команда Франции, там очень хороший состав, несмотря на травмы. Она лучше готова к тому, чтобы выиграть этот чемпионат, чем Бразилия.

Мбаппе, Дешам, Гризманн, Жиру, молодые игроки вроде Камавинга — супер! Для одной команды там очень много мастеров своего дела. Мбаппе сейчас лучший игрок во Франции и даже на чемпионате мира. Он вроде бы не выделяется, но чувствуется, когда его нет», — приводит слова Форлана L’Equipe.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Франция сыграет с Польшей (4 декабря), а Бразилия — с Южной Кореей (5 декабря).