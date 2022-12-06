Экс-форвард СССР Савичев назвал главную проблему сборной Германии

Бывший форвард сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал о проблемах сборной Германии.

10.12.2022 | Англия — Франция

— В каких переменах нуждается сборная Германии?

— Я уже говорил, что ее главная проблема — усиление и качественная перестройка обороны. Особенно в центральной зоне и на правом фланге. Еще в этой линии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией.

В остальных линиях достаточный выбор футболистов хорошего уровня. И в распоряжении тренерского штаба целая россыпь талантливых ребят — защитники Шлоттенберг и Белла-Котчап, нападающие Хаварц, Адейеми, Мукоко и тот же Мусиала. Но им, как говорится, надо обрасти мясом, набраться опыта. Вполне возможно, что они выстрелят на Евро-2024, подтвердив, что опыт Катара не прошел даром.

— Останется ли Флик после провала в Катаре?

— Контракт Флика рассчитан до 2024 года. И пока речи о его разрыве не идет. Да и в прессе на него не нападают. А вот к менеджеру сборной Оливеру Бирхоффу, который занимает эту должность уже 18 лет, претензий у журналистов и болельщиков хватает. Они считают, что в последних неудачах бундестим он виноват гораздо больше тренера и что ему пора уйти, а Флику — продолжить работу. Все должно решиться на итоговом собрании футбольного союза, в состав которого входит Бирхофф. И это может помочь ему сохранить свои позиции в сборной.