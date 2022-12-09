Юрчевич — о шансах Хорватии на турнире в Катаре: «Проход Бразилии сродни победе на ЧМ!»

Бывший игрок сборной Хорватии Никола Юрчевич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах хорватов на чемпионате мира-2022 в Катаре.

9 декабря Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Сложно сказать, повлияла ли на результат ситуация с котом. Возможно. Но должен отметить, что нам повезло. У Хорватии есть характер. Мы уважаем всех соперников. Шансы Хорватии? Проход Бразилии сродни победе на чемпионате мира! Мы маленькая страна, нас меньше четырех миллионов человек. У нас осталось два матча. Хорватия много раз показывала, что все возможно», — сказал Юрчевич «СЭ».

В полуфинале турнира в Катаре хорватская команда сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.