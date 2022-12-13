Булыкин назвал фаворита матча между Аргентиной и Хорватией

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий полуфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«В этом матче все может быть. Допускаю, что Хорватия пройдет Аргентину и сыграет в финале. Мы уже видели, что в Катаре случаются неожиданные результаты. Но, думаю, Месси сделает все, чтобы Аргентина сыграла в финале мундиаля. Для меня Аргентина — фаворит в сегодняшней игре», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Сборные сыграют сегодня, 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).