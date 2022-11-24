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24 ноября, 11:13

Непомнящий: «Милла и Онана решили поздравить меня с юбилеем, но перепутали время»

Валерий Непомнящий рассказал, как Роже Милла пытался поздравить его с днем рождения
Руслан Минаев
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Экс главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о разговоре с экс-игроками африканской сборной Роже Милла и Жюлем Онана.

«Роже Милла и Жюль Онана решили поздравить меня с днем рождения и позвонили по видеосвязи в 4 утра по Москве — очевидно, перепутали время. К тому же они думали, что у меня юбилей, но 80 мне только на следующий год.

Но самое главное в этой истории в том, что Роже и Жюль вообще вспомнили о такой дате — вот, что меня удивило», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная Камеруна под руководством Непомнящего вышла в ? финала ЧМ-1990, где уступила Англии (2:3 д. в.).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-milla-i-onana-pozvonili-v-4-utra-pozdravili-s-yubileem-no-oshiblis-na-god/
Валерий Непомнящий
Роже Милла
Чемпионат мира по футболу
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