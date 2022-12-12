Экс-игрок сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал, кого считает главным разочарованием турнира.

— Стала ли Бразилия самым большим разочарованием?

— Да. С той командой, которая у них была, это оглушительный провал. Про Испанию я бы так не сказал — это скорее упущенная возможность.

Германия? Еще один провал. Они выступили как обычно: играли плохо, но выигрывали. Но они не набрали столько очков, сколько нужно. Прозвучал очень тревожный сигнал. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслера, Маттеуса, Бреме...

Португалия — еще одно ужасное разочарование. Хорошая команда осталась без лидера, когда Криштиану сел в запас. Неймар — еще один отличный игрок, но не лидер. Он даже не считается лидером в своей стране, — цитирует экс-игрока «Барселоны» Sport.es.

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале (1:1, 2:4 по пенальти). Германия не вышла из группы. Португалия проиграла Марокко в четвертьфинале (0:1).