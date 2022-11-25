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Сегодня, 12:23

Крунич: «Верю, что Сербия может сыграть одну из важнейших ролей на этом чемпионате мира!»

Бранислав Крунич отреагировал на поражение Сербии в матче против Бразилии
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение национальной команды Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против Бразилии (0:2).

«Слежу за сборной Сербии так же, как и за Боснией и Герцеговиной! Вчера очень ждал игру против Бразилии. Думали, что Сербия может что-то сделать, но команда не сыграла на том уровне, который ждали. Кажется, не хватило Костича. Митрович был не совсем готов. А этого слишком много для матча против Бразилии. Влахович тоже не в форме. Надеюсь, в следующих играх он ее наберет, и Сербия удачно сыграет. Одну игру сыграешь плохо и вылетаешь. Может, проиграть Бразилии в начале — это не так плохо. В команде создалась хорошая атмосфера. Подбор игроков тоже на уровне. Есть командный дух! Верю, что Сербия может сыграть одну из важнейших ролей на этом чемпионате мира», — сказал Крунич «СЭ».

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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