Экс-игрок сборной Франции Марле назвал главное отличие ЧМ в России и Катаре

Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» сравнил организацию и проведение чемпионатов мира в России и в Катаре.

«Сложно сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре. Они даже проводятся в разное время. В Катаре очень жарко. Это влияет на футболистов. Плюс многие игроки травмировались до турнира, некоторые уже во время соревнований.

Главное отличие — свежесть футболистов. Что касается организации, качества стадионов, инфраструктуры, решать уже вам. Но то, что меняется — состояние футболистов во время такого сложного сезона», — сказал Марле «СЭ».

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира в России проводился с 14 июня по 15 июля 2018 года.