Экс-игрок сборной Франции Марле назвал главное отличие ЧМ в России и Катаре

Сегодня, 10:14
Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» сравнил организацию и проведение чемпионатов мира в России и в Катаре.
«Сложно сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре. Они даже проводятся в разное время. В Катаре очень жарко. Это влияет на футболистов. Плюс многие игроки травмировались до турнира, некоторые уже во время соревнований.
Главное отличие — свежесть футболистов. Что касается организации, качества стадионов, инфраструктуры, решать уже вам. Но то, что меняется — состояние футболистов во время такого сложного сезона», — сказал Марле «СЭ».
ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира в России проводился с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования