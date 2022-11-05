Экс-игрок сборной Германии Баббель назвал альтернативу травмированному Вернеру на чемпионате мира-2022

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Маркус Баббель назвал имена футболистов, кто сможет заменить форварда бундестим Тимо Вернера на позиции центрального нападающего.

«Думаю, альтернатива Вернеру для Ханси Флика теперь — Кай Хаверц или Томас Мюллер. Также девятку может сыграть Серж Гнабри. Но я бы предпочел в атаке Хаверца, поскольку видел его в этой роли в «Челси», и мне очень понравилось. Он многое привносит в игру: он технически хорош, к тому же силен в воздухе. И Кай прибавил физически благодаря АПЛ. Так что думаю, что Хаверц — решение номер один для Флика.

Мукоко? Он отлично развивается в дортмундской «Боруссии». Мы могли бы представить себе выход Мукоко, и если он хорошо проявит себя в тренировочной работе, то может и получить шанс», — цитирует Баббеля Sky Sport.

26-летний игрок сборной Германии получил травму голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». Обследование показало, что у Вернера разрыв межберцового синдесмоза, из-за чего игрок выбыл до конца 2022 года.

В текущем сезоне Вернер провел 16 матчей за «Лейпциг», в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.