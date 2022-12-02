Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение сборной Испании от Японии (2:1) в матче групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

«Вчера прогнозировал, что, скорее всего, будет ничья 1:1. Получилось, что они еще и проиграли. Вопрос в том, специально ли они это сделали. Я смотрел сетку до игры, и было ясно, что лучше попасть на Марокко, чем на Хорватию. Это не делается специально, но когда ты видишь, что счет 1:1, а в параллельном поединке идет игра Германии, которая вряд ли забьет пять-шесть мячей, то ты можешь играть спокойно. Другое дело, что у испанцев после первой фееричной игры против Коста-Рики вылезли проблемки, они есть», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Испании заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала испанцы сыграют против Марокко.