Булыкин считает, что Япония окажет серьезное сопротивление Хорватии

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче Японии и Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Конечно, сборная Хорватии — фаворит в этом матче, но не стоит списывать со счетов японцев. Уверен, они смогут оказать достойное сопротивление. У сборной Японии мобильные ребята, они здорово двигаются, запредельная самоотдача. Японцы могут замучить хорватов, которые пока еще хорошей игры на этом турнире не показали. В этой игре точно стоит ждать сюрпризов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт.

Сборная Японии заняла первое место в группе Е ЧМ-2022, набрав 6 баллов в трех встречах, и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Хорватией. Матч пройдет сегодня, 5 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.