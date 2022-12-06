Сунесс: «Корея думала, что справится с Бразилией, и это было крайне наивно»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал поражение Кореи от Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Сборная Англии, наблюдая за этим матчем сегодня вечером, будет думать, что они совершенно не похожи на Южную Корею. С первой минуты корейцы думали, что справятся с Бразилией, и это было крайне наивно», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря. Англия 10 декабря поборется с Францией за выход в полуфинал ЧМ-2022.