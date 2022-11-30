Экс-полузащитник «Реала» Гути прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который сказал, что 17 игроков каталонцев на ЧМ-2022 является «показателем его хорошей работы».

«Его рассуждения наводят на меня скуку. Даже во время чемпионата мира, когда все говорят о сборных, ему нужно напомнить о себе. В этом стремлении к известности нет никакого смысла. Лапорта всегда здесь, когда команда побеждает. Когда она проигрывает, его нет.

Что он говорит? Это благодаря Хави. Я не вижу, чтобы Ферран Торрес так уж много играл в «Барсе», как и Жорди Альба. Гави, вместо которого Хави постоянно выпускает де Йонга.

Это чрезмерное стремление к протагонизму. Пусть он сконцентрируется на том, чтобы «Барса» взяла трофей в этом сезоне, и оставит сборную Испании в покое», — цитирует Гути Mundo Deportivo.

«Барселона» с 37 очками лидирует в чемпионате Испании. «Реал» — второй, уступая на два очка.

В групповом турнире Лиги чемпионов каталонцы заняли третье место и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграют с «Манчестер Юнайтед».