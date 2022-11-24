Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 19:44

Билялетдинов: «В решающих матчах ЧМ-2022 английские игроки могут посыпаться»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления национальной команды Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Англичане с Ираном играли в свою силу, противник у них был не самый сильный, но это не должно расслаблять игроков английской командой, дальше будет сложнее. Во встречах с европейскими сборными будет все по-другому. Я бы не записывал Англию в фаворитов турнира. Для победы на чемпионате мира нужен кураж, удача в каких-то моментах. У англичан очень много молодых перспективных ребят и выросло сильное поколение, — цитирует Metaratings Билялетдинова. - Чемпионат идет около месяца и все будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то все может быть. В решающих матчах турнира неопытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться».

Сборная Англии обыграла Иран (6:2) в первом матче группы В чемпионата мира-2022. Также в этой группе играют команды США и Уэльса.

25 ноября англичане встретятся со сборной США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
1
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Моуринью — о победе Японии над Германией: «Азиатские футболисты играют не ради себя, а ради команды»

Катарская полиция предотвратила давку среди болельщиков у стадиона в Дохе