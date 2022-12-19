Ивелин Попов считает, что сборная России могла добраться в 1/8 финала на ЧМ-2022

Экс-полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию. Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. После дополнительного времени игра завершилась со счетом 3:3.

Сборная России решением ФИФА была отстранена от участия в турнире.