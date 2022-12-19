Экс-судья РПЛ Вилков оценил работу судейской бригады во главе с Марчиняком в финале ЧМ-2022

Экс-судья РПЛ Михаил Вилков оценил работу судейской бригады во главе с Шимоном Марчиняком в финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Марчиняк отработал очень уверенно и достойно. Несмотря на то, что первый пенальти был легковесный. Но, тем не менее, он назначил и был последователен в обеих ситуациях, отработал без вмешательства ВАР очень достойно.

То, что игроки выбежали на поле во время третьего гола Аргентины — это эмоции, радость, которую трудно контролировать. Раскидываться карточками — ну какой в этом смысл? Я не вижу в этом криминала. Если быть педантом, то можно было раздать там всем карточки. Я считаю, что в матче все было по уму», — сказал Вилков Metaratings.ru.

В финале ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции польский арбитр назначил три пенальти, один из которых реализовал аргентинец Лионель Месси, а два — француз Килиан Мбаппе.

Также Марчиняк показал четыре желтых карточки игрокам сборной Аргентины, и три карточки — французам.