Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Испании и Германии.

«Испания хорошо себя показала с Коста-Рикой, но против Германии все будет по-другому, против нее всегда трудно играть. Это отличная команда, и я думаю, что они сделают все возможное, чтобы продолжить участие в чемпионате мира. Тем не менее, это очень важный матч для обеих сторон. Думаю, нас ждет еще одна безголовая ничья», — сказал Рианчо «СЭ».

Рауль Рианчо также оценил шансы Испании на выход в плей-офф чемпионата мира.

«В группе была сыграна только одна игра. Пока рано делать большие выводы. Эти последние две игры расскажут нам о реальных возможностях испанской команды. Предчувствие по выходу в плей-офф хорошие, но нужно дождаться окончания группового этапа, чтобы узнать наши шансы на победу в этом чемпионате мира», — добавил Рианчо.

Матч Германии и Испании состоится 27 ноября. Если немцы проиграют, это выбьет их из ЧМ-2022.

В первом туре Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0.