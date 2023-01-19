Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти заявил, что Мартинес был важнее Месси на ЧМ-2022

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Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался о роли нападающего Лионеля Месси и голкипера Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре.
«Мартинес был важнее, чем Месси. Он брал важнейшие мячи, выигрывал серии пенальти... Именно он, вратарь, решил исход этого турнира. Во время матчей он ничего не мог поймать — если мяч шел в ворота, то это был гол, но когда нужно было появиться на последней минуте, он делал это. Ди Мария был самым важным игроком в атаке. Он делал больше всех и играл ради Месси. По моему мнению, роль Месси не была основной», — приводит слова Гатти Los Andres.
На ЧМ-2022 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах ЧМ-2022. Он также был признан лучшим игроком турнира.
Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).
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