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Сегодня, 19:58

Сенегал одолел Эквадор и вышел в плеф-офф ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
29 ноября. Эквадор — Сенегал — 1:2.
Фото Reuters
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Сборная Сенегала вырвала победу у команды Эквадора в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Африканская команда одолела соперников со счетом 2:1.

Сенегальцы открыли счет в конце первого тайма, когда пенальти реализовал нападающий Исмаила Сарр.

Во втором тайме эквадорцы сравняли счет после точного удара полузащитника Мойсеса Кайседо. Однако уже через пару минут капитан Сенегала Калиду Кулибали снова вывел свою команду вперед.

В параллельном матче в группе A Нидерланды победили Катар со счетом 2:0.

Таким образом, Сенегал набрал 6 очков и занял второе место в группе, которое дает путевку в 1/8 финала. Сборная Эквадора оказалась на третьей строчке (4 очка).

Напомним, что в 1/8 финала Сенегал сыграет с командой, которая заняла первое место в группе B. Эта встреча состоится 4 декабря.

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
1:2
Сенегал
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
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1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
Сенегал
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.70 X 4.60 П2 1.44
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.40 X 3.50 П2 1.95
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Нидерланды обыграли Катар и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Стали известны 5 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре