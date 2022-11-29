Сенегал одолел Эквадор и вышел в плеф-офф ЧМ-2022

Сегодня, 19:58
Сборная Сенегала вырвала победу у команды Эквадора в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Африканская команда одолела соперников со счетом 2:1.
Сенегальцы открыли счет в конце первого тайма, когда пенальти реализовал нападающий Исмаила Сарр.
Во втором тайме эквадорцы сравняли счет после точного удара полузащитника Мойсеса Кайседо. Однако уже через пару минут капитан Сенегала Калиду Кулибали снова вывел свою команду вперед.
В параллельном матче в группе A Нидерланды победили Катар со счетом 2:0.
Таким образом, Сенегал набрал 6 очков и занял второе место в группе, которое дает путевку в 1/8 финала. Сборная Эквадора оказалась на третьей строчке (4 очка).
Напомним, что в 1/8 финала Сенегал сыграет с командой, которая заняла первое место в группе B. Эта встреча состоится 4 декабря.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.70 X 4.60 П2 1.44
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.40 X 3.50 П2 1.95
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|3
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|3
|3 (1)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|3
|3 (3 + 0)