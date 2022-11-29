Эквадор — Сенегал: Кулибали снова вывел африканцев вперед

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали забил гол в матче группового этапа ЧМ-2022 против Эквадора.

На 70-й минуте матча он снова вывел свою команду вперед — 2:1.

Отметим, что для попадании в плей-офф африканской сборной необходима только победа, тогда как южноамериканцев устроит даже ничья.