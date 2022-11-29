Эли Даса признался, что на ЧМ-2022 больше всех его удивила сборная Саудовской Аравии

Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о том, какая сборная больше всех удивила его на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира-2022 пока больше всего удивила сборная Саудовской Аравии. Они проделали отличную работу, приятно смотреть, как играет команда. В матче с Аргентиной Саудовская Аравия сотворила чудо, это было очень неожиданно. Выйдут ли они в плей-офф? Не знаю, но это было бы здорово. Желаю им удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.

После двух туров группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Саудовской Аравии занимает 3-е место в группе C, набрав 3 очка. 30 ноября команда проведет матч против Мексики. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.