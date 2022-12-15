Эмилиано Мартинес: «Месси мог бы играть до 50 лет. Он невысок, но силен»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что форвард команды Лионель Месси может играть до 50 лет.

«Я считаю, что он мог бы играть до 50 лет. Он находится в отличной форме и очень хорош. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми, а это тяжелее всего. То, насколько хорошо он бьет по мячу, — это нечто. Он ставит мяч, смотрит на тебя — и бьет прямо в верхнюю девятку. Если же он промахивается, то мяч все равно попадает в штангу или перекладину. Поразительная левая. Он невысок, но силен», — приводит слова Мартинеса Metro.

35-летний Месси на ЧМ-2022 сыграл за национальную сборную шесть матчей, в которых забил пято голов и отдал три результативных передачи.

Финальный матч турнира в Катаре Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.