Мартинес — о победе на ЧМ: «Чувствую, что прошел футбол. ЛЧ — бонус, но не мечта»

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о победе с национальной командой на чемпионате мира-2022.

«Я чувствую, что прошел футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы... Но на уровне сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов — это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы огромным достижением выиграть что-то с «Астон Виллой». Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Я уже осуществил свою мечту. Победа в Лиге чемпионов — это бонус, но не моя мечта», — приводит слова Мартинеса DSports.

30-летний Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Также на счету футболиста три Суперкубка Англии и Кубок страны, которые он выиграл с «Арсеналом».