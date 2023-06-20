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Сегодня, 11:05

Мартинес — о победе на ЧМ: «Чувствую, что прошел футбол. ЛЧ — бонус, но не мечта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о победе с национальной командой на чемпионате мира-2022.

«Я чувствую, что прошел футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы... Но на уровне сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов — это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы огромным достижением выиграть что-то с «Астон Виллой». Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Я уже осуществил свою мечту. Победа в Лиге чемпионов — это бонус, но не моя мечта», — приводит слова Мартинеса DSports.

30-летний Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Также на счету футболиста три Суперкубка Англии и Кубок страны, которые он выиграл с «Арсеналом».

Лига чемпионов УЕФА
Сборная Аргентины по футболу
ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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