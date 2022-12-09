Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022

Игроки сборной Бразилии не сдержали эмоции и расплакались после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Игроки сборной Бразилии. Скриншот

Антони. Скриншот

Фред. Скриншот

Неймар. Скриншот

Неймар плачет. Скриншот

Дани Алвес и Маркиньос. Скриншот

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется 9 декабря в 22.00 мск.