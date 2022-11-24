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24 ноября, 21:05

Эмоции Криштиану Роналду на последних секундах матча против Ганы

Иван Шитик
Корреспондент
Эмоции Криштиану Роналду.
Момент матча Португалия — Гана.
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Сборная Португалии чуть не упустила победу в матче группового этапа ЧМ-2022 против команды Ганы (2:3).

На последних секундах добавленного ко второму тайму времени голкипер португальцев Диогу Кошту сыграл неосмотрительно и выпустил мяч из рук в своей штрафной площади.

Момент матча Португалия - Гана.
Момент матча Португалия — Гана.

Этого ждал игрок сборной Ганы, который специально прятался за его спиной. Он смог выбить мяч, но вратарь успел среагировать и все же помешать ему, после чего ситуацию спасли защитники.

В этот момент капитан команды Криштиану Роналду уже был заменен. Он в шоке схватился за голову, но потому успокаивал и подбадривал голкипера после завершения матча.

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Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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