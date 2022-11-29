Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что договорился с наставником Германии Хансом-Дитером Фликом встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.

«Он мне особенно нравится — он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится. Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара... Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией — это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче», — приводит слова Энрике издание Sport.es.

Ранее сборные Испании и Германии встретились в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).