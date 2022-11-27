Энрике назвал Гави удивительным во всем

Сегодня, 18:59
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре полузащитника национальной команды Гави.
«Самое удивительное для всех, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так борется. Гави удивителен во всем — в своей технике, физических возможностях, своей работе. Надо двигаться постепенно, но никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху», — приводит слова Энрике As.
В матче Испания — Коста-Рики (7:0) Гави стал самым молодым автором гола на чемпионате мира. Гави также стал самым молодым футболистом Испании на ЧМ.
27 ноября Испания встретится со сборной Германии. Начало — в 22:00 мск.
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