Энрике заявил, что сборная Испании не будет стараться закончить групповой этап на втором месте

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда не собирается заканчивать групповой этап ЧМ-2022 на втором месте, чтобы избежать встречи с Бразилией.

«Это прекрасный вопрос, мы об этом думали. Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули — и вы вылетели. Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает — и мы вылетаем. Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми. Мы хотим стать первыми. Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале — отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем», — приводит слова Энрике ESPN.

После 2 матчей сборная Японии набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Испания лидирует (4 очка).

Матч Япония — Испания пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 (мск).