Эрикссон не уверен, что Бэйл играл бы в стартовом составе сборной Англии

23 ноября, 06:53
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон оценил игру сборной Уэльса на чемпионате мира-2022.
«Уэльс — маленькая страна, и вы не можете сравнить их с Англией, но в одной игре они могут создать трудности англичанам, хотя не думаю, что это произойдет. Уэльс во многом зависит от Аарона Рэмзи и Гарета Бэйла, тогда как у Англии скамейка запасных лучше. Разница между Англией и Уэльсом огромна, и если Бэйл не сыграет в полную силу, то это будет огромным ударом для Уэльса.
Кто из сборной Уэльса мог бы попасть в нынешнюю сборную Англии? Бэйл может быть, но я не уверен, что он был бы в старте — ему пришлось бы бороться за место на скамейке запасных. Сила Англии просто фантастическая», — цитирует Midnite Эрикссона.
Сборная Англии следующий матч проведет 25 ноября против сборной США (22.00 мск), а Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).
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