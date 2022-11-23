Эрикссон не уверен, что Бэйл играл бы в стартовом составе сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон оценил игру сборной Уэльса на чемпионате мира-2022.

«Уэльс — маленькая страна, и вы не можете сравнить их с Англией, но в одной игре они могут создать трудности англичанам, хотя не думаю, что это произойдет. Уэльс во многом зависит от Аарона Рэмзи и Гарета Бэйла, тогда как у Англии скамейка запасных лучше. Разница между Англией и Уэльсом огромна, и если Бэйл не сыграет в полную силу, то это будет огромным ударом для Уэльса.

Кто из сборной Уэльса мог бы попасть в нынешнюю сборную Англии? Бэйл может быть, но я не уверен, что он был бы в старте — ему пришлось бы бороться за место на скамейке запасных. Сила Англии просто фантастическая», — цитирует Midnite Эрикссона.

Сборная Англии следующий матч проведет 25 ноября против сборной США (22.00 мск), а Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).