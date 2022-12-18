Малкин о матче Аргентина — Франция: «Лучший финал! Кайф»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

«Лучший финал! Кайф», — написал у себя в соцсетях хоккеист.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. Команда добилась этого впервые за последние 36 лет.