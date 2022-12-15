Медведева: «Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира»

Евгения Медведева поделилась мнением о чемпионате мира в Катаре

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что думает о чемпионате мира, который с 20 ноября проходит в Катаре.

«Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не мое дело.

Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что я слежу, не отрываясь от телевизора, я не могу", — заявила Медведева.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).