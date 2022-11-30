Евсеев заявил, что не выделяет фаворита в матче Аргентина — Польша

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос о фаворите в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 Аргентина — Польша.

«Нет, фаворита на чемпионате мира я не выделил. Кого буду поддерживать? Никого. Я буду смотреть футбол», — приводит Vprognoze.ru слова Евсеева.

Матч между национальными командами Аргентины и Польши пройдет сегодня, 30 ноября, на стадионе «974» в Дохе. Начало — в 22.00 по московскому времени. На данный момент Польша лидирует в группе С (4 очка), Аргентина, набрав на одно очко меньше, занимает второе место.