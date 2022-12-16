Капелло: «Месси ходил пешком в первых матчах ЧМ, у Мбаппе есть сила и скорость»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции, сравнив лидеров команд Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Как я вижу финал Аргентина — Франция? Это не только противостояние стран, но и противостояние Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Тогда мы увидели Месси времен «Барселоны». На стороне Франции Килиан Мбаппе, у которого есть все: сила, скорость и прежде всего цель. Я ожидаю захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», — приводит слова Капелло Marca.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.