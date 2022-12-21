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Сегодня, 00:01

Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с изображением французского нападающего Килиана Мбаппе.

Аргентинские фанаты подняли изображение крышки гроба, на которое было приклеено лицо Мбаппе, а затем подожгли его.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

24-летний нападающий отметился хет-триком в финале ЧМ-2022.

Ранее голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес потроллил Мбаппе принеся на чемпионский парад куклу с фотографией грустного Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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