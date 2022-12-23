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Сегодня, 08:32

Фатих Терим назвал лучшего игрока ЧМ-2022 в Катаре

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Милана» Фатих Терим поделился впечатлениями от ЧМ-2022 и назвал лучшего игрока турнира.

«Мне очень понравилась организация чемпионата, я был в Катаре. Что касается лучшего игрока, то я всегда говорил так — Месси первый, Месси второй, Месси третий. Но, думаю, это теперь понимает уже и весь мир», — цитирует Терима pianetamilan.it.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Также Месси был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Фатих Терим
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