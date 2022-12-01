Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на отмену гола Гризманна в матче с Тунисом

Федерация футбола Франции приняла решение подать официальную жалобу в ФИФА на отмену гола Антуана Гризманна в матче чемпионата мира-2022 Тунис — Франция (1:0).

На 90+8-й минуте француз забил гол, но он был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером.

«Мы написали жалобу после гола Антуана Гризманна, который ошибочно не засчитали с нашей точки зрения. Эта жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча. Если игра возобновилась, судья не имеет права прибегать к ВАР, за исключением ситуации с удалением игрока», — пояснил представитель ФФФ в интервью Le Parisien.

Сборная Франции с первого места вышла из группы и сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.