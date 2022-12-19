Федерация футбола Франции проведет переговоры с Дешамом на этой неделе

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ свяжется с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом по поводу его будущего в ближайшие два дня, сообщает RMC Sport.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги Наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.