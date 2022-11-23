Федерация футбола Норвегии поддержала Данию в желании выйти из ФИФА

Глава Федерации футбола Норвегии (NFF) Лизе Клавенесс сообщила, что организация поддержит Датский футбольный союз в желании покинуть состав участников Международной федерации футбола (ФИФА).

Клавенесс усомнилась в том, что Джанни Инфантино является подходящим лидером ФИФА.

«ФИФА пошла по пути эскалации конфликта. Жаль, что никто не выдвинул альтернативного кандидата в необходимые сроки», — заявила президент NFF газете NRK.

Норвежцы решили не голосовать на президентских выборах в ФИФА, которые состоятся 16 марта 2023 года в Кигали (Руанда).

Ранее Датский футбольный союз осудил политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.