Федерация футбола Норвегии поддержала Данию в желании выйти из ФИФА

23 ноября, 22:47
Глава Федерации футбола Норвегии (NFF) Лизе Клавенесс сообщила, что организация поддержит Датский футбольный союз в желании покинуть состав участников Международной федерации футбола (ФИФА).
Клавенесс усомнилась в том, что Джанни Инфантино является подходящим лидером ФИФА.
«ФИФА пошла по пути эскалации конфликта. Жаль, что никто не выдвинул альтернативного кандидата в необходимые сроки», — заявила президент NFF газете NRK.
Норвежцы решили не голосовать на президентских выборах в ФИФА, которые состоятся 16 марта 2023 года в Кигали (Руанда).
Ранее Датский футбольный союз осудил политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования