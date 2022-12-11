Федерация футбола США выпустила заявление в связи со смертью журналиста Гранта Уола

Федерация футбола США выпустила заявление в связи со смертью американского журналиста Гранта Уола во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).

«Вся футбольная семья Соединенных Штатов скорбит о потере Уола. Поклонники футбола и качественной журналистики знали, что на Гранта можно положиться. Он рассказывал проникновенные и увлекательные истории об игре и ее главных героях: о командах, о тренерах, игроках и многих других личностях, которые делают футбол уникальным.

Здесь, в США, страсть Гранта к футболу и стремление повысить его авторитет среди других наших видов спорта сыграли большую роль для роста интереса и уважения к этой прекрасной игре. Грант сделал футбол делом своей жизни, и мы опустошены тем, что его больше нет с нами.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Гранта, его друзьям и коллегам, и благодарим его за огромную преданность и влияние на футбол в США. Рассказанные им истории будут продолжать жить», — написано в официальном заявлении организации.

Уол потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил» во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Медики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Утром 10 декабря он скончался в местной больнице.