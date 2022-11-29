Федерация футболу Португалии оспорит в ФИФА решение забрать гол у Роналду

Федерация футбола Португалии отправит в ФИФА доказательства того, что нападающий Криштиану Роналду коснулся мяча в моменте с первым голом в ворота сборной Уругвая (2:0) в матче ЧМ-2022. Об этом сообщает El Chiringuito.

В моменте с первым голом в игре с Уругваем, полузащитник португальцев Бруну Фернандеш выполнил подачу, на которую откликнулся Роналду. Впрочем, до конца не ясно, коснулся ли мяча нападающий. Позже, автором гола признали именно Фернандеша.

Как сообщил O Jogo, после матча Роналду сказал, что именно он коснулся мяча последним.

24 ноября 37-летний Роналду отличился в матче групповой стадии ЧМ-2022 с Ганой (3:2) и стал первым игроком, забившим на пяти мировых первенствах.