Федерер: «Снова и снова ты, Месси, переопределяешь величие»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022. В финале аргентинцы по пенальти обыграли французов (3:3, пен. — 4:2).

«Сказочная Аргентина! Снова и снова ты, Лео, переопределяешь величие. Это привилегия наблюдать за тобой. Поздравляем Лео и Аргентину. Особенный и исторический», — написал Федерер в социальных сетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.